André Rizek - Reprodução

André RizekReprodução

Publicado 16/07/2021 17:49

Rio - Nesta sexta-feira, o apresentador André Rizek, do Grupo Globo, rebateu um seguidor que duvidou que ele tivesse tomado a CoronaVac. O internauta, chamado Marcos Paulo, chegou a chamar o jornalista de "hipócrita".

"Duvido que Rizek tenha tomado CoronaVac. Hiprócrita!", escreveu Marcos.

Marcos, só os imbecis negacionistas escolhem vacina. Vacina não é drink. As pessoas devem tomar a que tiver no posto. Sobre a sua "dúvida", esclareço com prazer. Mais alguma ou por hoje estão bom? https://t.co/iOp7eiYxfl pic.twitter.com/WoQzJF66ve — André Rizek (@andrizek) July 16, 2021

"Marcos, só os imbecis negacionistas escolhem vacina. Vacina não é drink. As pessoas devem tomar a que tiver no posto. Sobre a sua 'dúvida', esclareço com prazer. Mais alguma ou por hoje estão bom?", disse Rizek, que compartilhou uma foto de seu cartão de vacinação para provar que foi imunizado com a CoronaVac.