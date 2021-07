Brasileirão - Daniel Castelo Branco

Publicado 16/07/2021 17:22

Rio - A Série B do Brasileirão poderá contar com VAR a partir do segundo turno. Nesta sexta-feira, Francisco Battistotti, presidente do Avaí e da Associação Nacional de Clubes de Futebol (ANCF), revelou ter recebido a promessa da CBF da implementação do árbitro de vídeo na segunda metade do torneio.

"Quando nós começamos a formar a associação, era no intuito de aumentar a venda do nosso produto e buscar mais recursos para os clubes da associação. Conseguimos, da CBF, R$ 3 milhões a mais por clube. Conseguimos o reembolso do valor da logística. Conseguimos também que o VAR venha a acontecer a partir do segundo turno da Série B. Vamos tentar antecipar antes do segundo turno. A promessa da CBF, para mim, já retificada quando fui à final da Copa América, foi de que estavam acertando o VAR para o segundo turno", disse Battistotti ao “Marcou no Esporte”.

"Se a proporção do VAR é 50 mil reais para a Série A, e a proporção de receita da Série B é de 10x menos do que a primeira divisão, também quero reduzir o valor do VAR. Quero reduzir nessa proporção ou que seja de graça", completou.