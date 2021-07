Lucas Mugni atuou pelo Flamengo em 2014 - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 16/07/2021 18:09

Nascido na mesma cidade e formado no mesmo clube de Conti, argentino Lucas Mugni é mais um reforço do Esquadrão. Leia no #SócioDigital, onde saiu em 1ª mão https://t.co/sS74tp3xEs #BBMP pic.twitter.com/Pk1QkUCVLi — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) July 16, 2021 Rio - O Bahia oficializou na tarde desta sexta-feira a contratação do meia argentino Lucas Mugni, ex-Flamengo. Ele assinou com o time nordestino até o final de 2022.

Mugni chegou a ter um acerto encaminhado com a Chapecoense. No entanto, a equipe catarinense freou a negociação após não conseguir viabilizar a chegada do atleta ao Brasil, já que as frenteiras com a Argentina estavam fechadas.

Lucas Mugni estava no Gençlerbirligi, da Turquia. Além do Flamengo, o jogador também vestiu a camisa do Sport.