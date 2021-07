Mbappé - AFP

MbappéAFP

Publicado 17/07/2021 19:07

Madrid (ESP) - Com contrato até junho de 2022 com o Paris Saint-Germain, o atacante Kylian Mbappé ainda não renovou com o clube francês. Enquanto o Real Madrid segue aguardando pelo jovem, um "furo" de reportagem surgiu de maneira inusitada. Segundo um amigo de Benzema, centroavante dos merengues, a torcida do clube espanhol pode ficar tranquila sobre a chegada do jogador.

Em um vídeo divulgado em seu canal, Mohamed Henni cravou que Mbappé vestirá a camisa do Real na próxima temporada. De acordo parceiro de Benzema, o jogador deixaria o PSG para assinar com os espanhóis no fim do mês de agosto. Henni é conhecido na França e acumula aproximadamente dois milhões de inscritos, além de 1,4 milhão de seguidores em sua conta no Instagram.

Benzema é um fator determinante para uma possível transferência de Mbappé, já que os dois principais jogadores da seleção francesa são ótimos amigos. Inclusive, o centroavante do Real Madrid contou com o apoio do jogador do Paris para seu retorno ao grupo da seleção.