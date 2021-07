Marcelinho, massagista do São Paulo, sendo atendido na ambulância - Reprodução/Premiere

Marcelinho, massagista do São Paulo, sendo atendido na ambulânciaReprodução/Premiere

Publicado 17/07/2021 19:42

São Paulo - Marcelo Silva, um dos três massagistas do São Paulo, teve uma crise convulsiva durante o segundo tempo da partida contra o Fortaleza, neste sábado, no Morumbi, e precisou de atendimento médico com urgência. "Marcelinho" foi retirado de ambulância e encaminhado a um hospital próximo da região.

O problema envolvendo Marcelo aconteceu aos 32 minutos do segundo tempo. Enquanto o jogo estava paralisado, membros da comissão técnica e jogadores perceberam que o funcionário passava mal. A partida foi prontamente paralisada para a entrada da ambulância, que ainda enfrentou dificuldade para ligar e entrar no campo de jogo. O veículo precisou ser empurrado por jogadores e membros da organização da partida.

Publicidade

A partida ficou parada por oito minutos e em seguida foi reiniciada. O São Paulo foi derrotado por 1 a 0 pela décima segunda rodada do Brasileirão.