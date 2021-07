Vinicius Junior e Rodrygo - Reprodução

Publicado 17/07/2021 20:17

Madrid (ESP) - Uma dança das cadeiras está prestes a acontecer entre três gigantes europeus nesta janela de transferências. O Manchester United mostra interesse em contratar o atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid. A equipe espanhola pode proporcionar boas condições aos Red Devils, uma vez que o objetivo dos merengues é acumular fundos para comprar Kylian Mbappé, atacante do PSG. As informações são do jornal britânico "The Sun".

A imprensa britânica repercute que o Real Madrid não pretende vender o atacante brasileiro por menos de 80 milhões de euros. O Manchester United considera o valor elevado e tenta negociar um empréstimo com cláusula de compra.

Pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, o Flamengo teria direito a 2,25% de uma futura negociação de Vinícius Júnior. Na cotação atual, a venda do atacante poderia render algo em torno de R$ 10 milhões ao clube carioca.

Em paralelo, o Manchester United está acertando os detalhes finais da contratação de Raphael Varane, companheiro de Vinicius no Real Madrid. Os valores oficiais da transferência ainda não foram revelados, mas segundo o jornal espanhol "ABC", o time inglês desembolsou em torno de 58 milhões de euros.