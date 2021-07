Atacante Hulk vestindo a camisa da seleção brasileira - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Atacante Hulk vestindo a camisa da seleção brasileiraFoto: Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 18/07/2021 13:30

Rio - O comentarista Walter Casagrande, da Rede Globo, pediu para que o técnico da seleção brasileira, Tite, convoque o atacante Hulk, do Atlético-MG, peça fundamental da equipe mineira, para a próxima Copa do Mundo de 2022. Casagrande afirma que o jogador seria uma boa alternativa no setor de ataque.

"Não temos um atacante decisivo como ele. Tite deveria pensar nessa alternativa. Temos mais de um ano para a Copa do Mundo, tempo de sobra para avaliar jogadores e criar um fato novo nessa seleção de futebol previsível. Precisamos mudar para não passarmos vergonha novamente", disse o comentarista Casagrande.

Publicidade

"Hulk, com essa força e velocidade, poderá ser o atacante ideal para decidir os jogos. Ele não é o mesmo jogador de 2014, mas continua sendo um grande jogador - disse o comentarista, sobre o atacante que defendeu a Seleção Brasileira entre 2012 e 2016, tendo feito para da equipe da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil", concluiu o comentarista.