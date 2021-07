Celsinho - Foto: Gustavo Oliveira/Londrina EC

Publicado 19/07/2021 15:37

Rio - Devido às falas racistas contra o jogador Celsinho, do Londrina, o narrador Romes Xavier e repórter Vinicius Silva foram afastados. O caso ocorreu em transmissão para uma rádio de Goiânia, quando os profissionais usaram termos como "cabelo pesado", "bandeira de feijão", e "um negócio imundo".

Nesta segunda-feira, o jogador e clube se reúnem para avaliar as medidas que serão tomadas sobre o caso. No entanto, em nota oficial, a Rádio Bandeirantes informou que o narrador e repórter trabalham em parceria do veículo com a equipe "Feras do Esporte".

Além disso, a emissora solicitou a “imediata rescisão contratual” dos dois profissionais e "sem prejuízo de outras penalidades contratuais que vierem a ser necessárias". Na equipe "Feras do Esporte", em nota, informaram que o narrador e repórter foram afastados também.

Os comentários ocorreram quando o jogador sofreu uma falta e teve dificuldades para se levantar. Em seguida, o comentarista comparou o cabelo do atleta com "um negócio imundo".

"Exatamente. Parece mais uma bandeira de feijão a cabeça dele do que um verdadeiro cabelo. Não é porque eu estou perdendo os cabelos que eu vou achar um negócio imundo desse bonito".

O Londrina se manifestou sobre o caso e soltou uma nota de repúdio contra o narrador e repórter, recriminando o ato dos dois profissionais.

"É inadmissível e lamentável, veemente, que tais comunicadores, formadores de opinião, propaguem atos de racismo! Em verdade, o racismo é inadmissível em qualquer situação, lugar, fala e deve ser lutado diariamente, por todos! Com certeza as medidas serão tomadas, contudo, cabe a nós entender que não basta não ser racista, é necessário ser ANTIRRACISTA! RACISMO NÃO! Essa luta é nossa!".

Entretanto, o narrador Romes Xavier aproveitou para soltar uma nota pedindo desculpas para o jogador e o clube paranaense.

"Peço desculpas ao Celsinho e ao Londrina Esporte Clube pelo comentário infeliz na transmissão sobre o cabelo do meia. Colocações erradas que jamais deveriam ter sido ditas. Quem me acompanha sabe o quanto sou crítico sobre condutas como essa. Peço perdão. Quem nunca errou".

Além dele, o repórter Vinicius Silva disse que se arrependeu do comentário racista e pediu desculpas ao jogador e à família.

"Demonstro todo arrependimento pelo comentário infeliz referente ao atleta Celsinho. Peço desculpas a ele e sua família. Entrei em contato com Celsinho demonstrando todo remorso. A Rádio Bandeirantes é completamente contra essa postura e eu particularmente também sou".

Nota Oficial do Londrina

"O LONDRINA ESPORTE CLUBE vem a público manifestar o seu profundo repúdio quanto ao ato de racismo praticado pelo narrador Romes Xavier e o comentarista Vinicius Silva, da Rádio Bandeirantes Goiânia, em face do meio-campo Celsinho, do Londrina Esporte Clube, na transmissão da partida realizada entre Goiás e Londrina, pela 12ª rodada da Série B do Brasileiro.



Os referidos profissionais caçoaram do cabelo do meio campista, ao usarem palavras como: "cabelo pesado demais", "bandeira de feijão" e "negócio imundo".



É inadmissível e lamentável, veemente, que tais comunicadores, formadores de opinião, propaguem atos de racismo! Em verdade, o racismo é inadmissível em qualquer situação, lugar, fala e deve ser lutado diariamente, por todos!



Com certeza as medidas serão tomadas, contudo, cabe a nós entender que não basta não ser racista, é necessário ser ANTIRRACISTA!



RACISMO NÃO! Essa luta é nossa!".

Nota oficial da Rádio Bandeirantes Goiânia

"A Radio Bandeirantes Goiânia, por meio de seus diretores, vem a público diante dos fatos acontecidos na transmissão da partida de futebol Goiás x Londrina, em 17 de julho deste ano, informar que repudia com veemência qualquer ato que possua cunho ou menção racista a qualquer pessoa, dentro ou fora do futebol.



As expressões utilizadas pelos repórteres durante a transmissão do jogo não refletem, sob nenhuma hipótese, a opinião e o posicionamento da Radio Bandeirantes Goiânia, que tem as suas premissas pautadas no respeito ao ser humano, na lisura e imparcialidade da informação.



A transmissão do jogo foi realizada pela Equipe Feras do Esporte que trabalha em regime de parceria com a Radio Bandeirantes Goiânia, sendo vedado no respectivo contrato qualquer tipo de atitude racista ou preconceituosa por parte de seus colaboradores. Assim, a Radio Bandeirantes já solicitou junto à Equipe a imediata rescisão dos jornalistas, sem prejuízo de outras penalidades contratuais que vierem a ser necessárias.



É nosso dever, como veículo propagador da informação, trabalhar para que atos preconceituosos sejam cada vez mais banidos da sociedade, e possamos contribuir para a construção de uma sociedade justa para todos".

Nota oficial da Equipe Fera dos Esportes

"A Equipe Esportiva Feras do Esporte, que tem parceria com a Radio Bandeirantes Goiânia no esporte, vem a público se manifestar a respeito da conduta de dois profissionais das Feras em relação ao atleta Celsinho do Londrina EC . Por ocasião do jogo em Goiânia neste sábado 17 de julho com comentários que ofenderam ao jogador, bem como a Instituição Desportiva a qual o atleta presta serviços. Não coadunamos com qualquer atitude racista, homofóbica ou algo relacionado. Motivos pelos quais conversamos com os profissionais que nos deram suas explicações e versões a respeito do ocorrido.



Temos convicção de que ambos não o fizeram por maldade e nem com intenção de ofender o atleta, contudo, apesar de entendermos seus argumentos, achamos melhor afasta-los de suas funções dentro da equipe, decisão da qual já foram comunicados pela Direção da Equipe Esportiva e pedimos desculpas em nome de todos da equipe Feras do Esporte ao Londrina , bem como ao Celsinho, seus familiares, colegas e amigos".