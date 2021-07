Future of Football Cup - Foto: Reprodução/Red Bull

Publicado 19/07/2021 18:13

Rio - Em nota oficial, a Fifa comunicou que não está fazendo testes de novas regras para o futebol em um torneio na Holanda. Nos últimos dias, a notícia repercutiu nas redes sociais.

"Gostaríamos de esclarecer os relatos errôneos que circulam na mídia nos últimos dias, sobre uma suposta intenção da Fifa de testar mudanças nas regras do futebol em um torneio disputado na Holanda. A Fifa pode confirmar que não há intenção de testar as alterações mencionadas, e que elas não foram discutidas internamente ou com nossos colegas da IFAB (International Football Board Association)", disse a entidade em comunicado oficial.

Após o início do torneio promovido pela Red Bull, chamado de "Future of Football Cup" (Copa do Futuro do Futebol). Clubes como RB Leipzig, PSV, AZ Alkmaar e Bruugge participam da competição, nas categorias sub-19 e 23.

Entre as novas regras, estão as substituições ilimitadas, cobrança de laterais com os pés, cinco minutos de punição no banco de reservas a cada jogador que receber o cartão amarelo, além de uma parada do cronômetro, toda vez que a bola sair do campo.