Surfe - Renan Vignoli

Publicado 19/07/2021 21:36

O Big Wall Enseada é um desafio criado em parceria com a Associação de Surfe de Saquarema para promover o desenvolvimento do esporte na região durante o inverno e a primavera. Por ser um evento virtual, está afastada qualquer possibilidade de aglomeração. O julgamento da performance dos atletas é feito através de registro em vídeo.

A cerveja Enseada vai premiar com mais de R$12.000,00 a maior onda surfada na remada de ondas grandes nas praias de Saquarema entre 18 de julho de 2021 até 22 de outubro de 2021 no Big Wall Enseada. Devido ao fato de ser um evento que une presencial e virtual, os atletas deverão enviar as cenas em três lotes para avaliação. O primeiro irá da data de início do evento até às 0h do dia 21 de agosto de 2021, o segundo até às 0h do dia 22 de setembro de 2021 e por fim, o último será considerado até às 0h do dia 22 de outubro de 2021. Apenas são aceitas imagens sem edição e datadas no período de avaliação.

O Big Wall Enseada será realizado com aval, diretriz técnica e contatos da Associação de Surfe de Saquarema. O júri mais que especial conta com lendas do esporte: Alemão de Maresias, Gary Linden, Otávio Pacheco e Carlos Burle. Serão selecionadas as 10 grandes ondas inscritas e a maior delas será apontada pela tecnologia da DDN - Wave Breaking Calculation, mesma empresa que realiza a medição do Gigante de Nazaré em Portugal. Já as previsões das janelas de entrada de ondas grandes serão feitas com a parceria da WAVES.

Os atletas que têm interesse em participar do desafio de ondas grandes de Saquarema devem postar o GIF desenvolvido pelo campeonato, com as logomarcas dos patrocinadores no Instagram. Essa ação serve como check-in no evento. No post, os “@” das marcas criadoras - @cervejaenseada e @assaquarema também precisam constar no conteúdo. Recomenda-se como legenda:

“@bigwallenseada eu vou participar!”.

Atletas que abraçam o projeto:

Raoni Monteiro (@raonimonteiro), atleta parceiro da Cerveja Enseada, reconhecido por seus feitos nas poderosas ondas de Sunset, no North Shore Havaiano e em Cloudbreak, nas ilhas Fiji, já confirmou apoio no Big Wall Enseada. Outro atleta que já abraçou o projeto é João Chumbinho (@joaochumbinho). Ele fará a cobertura do evento em um dos dias durante a janela.