Publicado 24/07/2021 10:00

Nem mesmo a goleada por 4 a 2 sobre a Alemanha serviu para Matheus Cunha cair nas graças da torcida brasileira. Com a missão de substituir Pedro, consagrado em solo nacional e vetado pelo Flamengo, Matheus Cunha não deixou uma boa primeira impressão com o pênalti e várias chances perdidas. A partir da madrugada de hoje para amanhã, às 5h, contra a Costa do Marfim, ele tenta provar que merece a chance de estar na busca do bi olímpico.

Apesar da desconfiança que cerca o atacante, os números jogam a seu favor: 16 gols em 18 jogos pela Seleção na preparação para Tóquio. Na Alemanha, onde atuou na maioria das partidas como profissional, ele também é bem conceituado, tanto que foi vendido por cerca de R$ 120 milhões do RB Leipzig para o Hertha Berlim, em janeiro do ano passado.

Publicidade

Matheus deve ser titular novamente amanhã, e a tendência é que o técnico André Jardine repita a escalação da goleada sobre os alemães, com Santos, Daniel Alves, Nino, Diego Carlos e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Douglas Luiz e Claudinho; Antony, Matheus Cunha e Richarlison.

Ainda hoje, a seleção brasileira feminina também entra em campo, às 8h, contra a Holanda, em Miyagi.