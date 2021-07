Bárbara - Reprodução

Publicado 25/07/2021 09:51

Japão - Na manhã da última sexta-feira no Brasil, noite em Tóquio, a seleção brasileira feminina de futebol empatou em 3 a 3 contra a Holanda nos Jogos Olímpicos. Na partida, a goleira Bárbara teve uma grande falha no segundo gol do time europeu, o que rendeu críticas pesadas de jornalista holandês.

"Essa goleira está acima do peso, não? É uma porca com um suéter. É uma zombaria total para a seleção brasileira. Ela realmente não defendeu uma bola decente", disse Johan Derksen, durante o programa de 'De Oranjezomer'. O jornalista também criticou o futebol feminino:



"Você tem que falar algo sobre isso à noite no programa, então eu tive que assistir ao jogo. Gosto de outros esportes femininos, como handebol e ciclismo, muito mais do que futebol. O futebol feminino não é nada divertido, mas a Holanda jogou muito bem, melhor que o Brasil", concluiu.