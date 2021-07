Skate e judô dão as primeiras medalhas para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio

Japão - Após um primeiro dia "zerado", o Brasil conquistou duas medalhas nesta madrugada e manhã de domingo nos Jogos de Tóquio. O primeiro atleta nascido no país a conseguir a premiação foi Kelvin Hoefler. O skatista obteve 36,15, só ficando atrás do japonês Yuto Horigome, com 37,18, e conquistou a prata, durante a madrugada. Já na manhã de domingo, na disputa do bronze, o judoca Daniel Cargnin superou o israelense Baruch Shmailo e conquistou a medalha.





