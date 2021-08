Ronaldinho Gaúcho - Foto: Divulgação/Chicago Bulls

Publicado 31/07/2021 19:53

Rio - Neste sábado (31), as redes sociais do Chicago Bulls divulgaram a visita do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho. O craque posou em frente à estátua de Michael Jordan no United Center, além de ganhar uma camisa personalizada.

"Dois GOATs [sigla em inglês para se referir ao melhor de todos os tempos] no UC [United Center] hoje", escreveu o Chicago Bulls.

Durante a visita, o ex-jogador jogou basquete com o Benny, mascote do time da NBA. Em um desafio de arremessos, Ronaldinho aparece em um vídeo vibrando com a cesta convertida pelo mascote.

