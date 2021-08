Fotos! Musa do Flamengo exalta atuação da equipe e elege o jogador mais bonito

Rio - Musa do Flamengo Tatiane Barbieri protagonizou uma sessão de fotos com a camisa do Rubro-Negro. A modelo aproveitou para enaltecer o time.



"Só tenho orgulho do meu Flamengo. Tem um ótimo elenco. Tenho certeza que está pintando vários títulos por aí", disse a beldade que opinou sobre a contratação do técnico Renato Gaúcho;



"O Flamengo voltou a vencer dando show. Jogando solto e bonito. O que já era bom, ficou melhor".



Tati também elogiou a beleza dos jogadores do Fla.



"Assistir a um jogo do Flamengo é ver um show de atuação e ainda poder admirar a beleza de alguns jogadores, como Arrascaeta, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Gabriel Barbosa, Hugo Souza, Diego Ribas... nossa são tantos, mas o mais bonito é o Arrascaeta", opina.



Tati faz exercícios físicos há 15 anos



A modelo faz exercícios físicos há 15 anos. Ela, que pratica muay thai e musculação, diz que o segredo do corpo bonito e saudável é a constância, o foco e muita determinação.



"Para manter meu corpo, eu sigo sempre uma dieta, muito treino e muita dedicação. E também uns extras, massagem, suplementação e manipulados", afirma.

