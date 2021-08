Martine Grael e Kahena Kunze brigam por medalha - AFP

Martine Grael e Kahena Kunze brigam por medalhaAFP

Publicado 02/08/2021 10:46

A regata da medalha da classe 49erFX da vela, que tem boas chances de levar as brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze ao pódio, não acontecerá mais nesta segunda-feira por conta da falta de vento. A disputa foi remarcada para terça-feira, mas ainda não teve seu horário divulgado.

Martine e Kahena chegam à Medal Race na segunda colocação, com apenas 70 pontos perdidos. As líderes são as holandesas Annemiek Bekkering e Annette Duetz, com os mesmos 70 pontos, mas a frente no critério de desempate. Na cola das duas duplas, estão as alemãs Tina Lutz e Susann Beucke, com 73. Vale lembrar que na vela vence quem somar o menor número de pontos em todas as etapas e que a regata da medalha tem pontuação dobrada.

Martine e Kahena chegaram a Tóquio como favoritas ao pódio. Além de atuais campeãs olímpicas, a dupla também figurou nos pódios dos mundiais de 2017 e 2019.