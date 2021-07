Henrique Haddad e Bruno Benthlem - AFP

Publicado 28/07/2021 02:35

Japão - Representantes do Brasil na classe 470 da vela, Henrique Haddad e Bruno Benthlem estrearam nas Olimpíadas de Tóquio, na madrugada desta quarta-feira, participando de duas regatas. Na primeira, a dupla teve um desempenho ruim e ficou em 16º lugar entre 19 competidores. Já na segunda, houve grande melhora com a conquista de um 3º lugar.

A pontuação é computada de acordo com a posição de chegada de cada dupla. No caso do Brasil, com o 16º e o 3º lugar, a soma é de 19 pontos. Ao fim de dez regatas, a pior colocação é descartada e as dez melhores duplas avançam para a regata que definirá o pódio.

Na madrugada da próxima quinta-feira, serão disputadas a terceira e a quarta regata.