Robert ScheidtAFP

Publicado 29/07/2021 06:54

O Brasil obteve bons resultados na vela nos Jogos Olímpicos de Tóquio na madrugada desta quinta-feira (tarde no Japão). O destaque nas disputas realizadas na Baía de Enoshima foi a vitória de Fernanda Oliveira e Ana Luiza Barbachan na terceira regata na categoria 470 feminino.

Mesmo com o bom resultado, as brasileiras terminaram a quarta regata em 10º lugar e caíram para a quinta colocação na classificação geral. As duas continuam vivas na briga pela corrida da medalha.

Na classe 49er, Marco Grael e Gabriel Borges também se destacaram. Eles ficaram em sexto na quinta regata e ganharam a sexta. Com estes resultados, a dupla subiu para a nona posição na classificação geral. Vale ressaltar que somente oito se classificaram para a final.

Após folgar na quarta-feira, o veterano Robert Scheidt, em sua sétima Olimpíada, também velejou nesta quinta na categoria laser Em busca de sua sexta medalha, o bicampeão olímpico de 48 anos fez duas regatas. Ele terminou a sétima regata em oitavo e a oitava, em 12º. O brasileiro caiu para o quarto lugar na classificação geral da laser, e ainda tem mais duas disputas antes da final, que vale medalha.

Patrícia Freitas finalizou as regatas da categoria RS: X. Ele fechou a 11ª regata em 15º lugar e a última corrida em 12º. A brasileira conseguiu uma vaga na prova das medalhas, mas, com sua pontuação, não tem mais chances de pódio. É a atual 10ª colocada no geral.

Na classe 470, a dupla formada por Henrique Haddad e Bruno Benthlem terminaram a terceira regata somente em 17º lugar, mas recuperaram na seguinte, fechando no segundo posto. Eles ocupam a nona posição na lista geral.

Na categoria Nacra 17, Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino disputaram três regatas nesta quinta e aparecem na 11º posição. Jorge Zarif, que compete na categoria Finn, foi quinto e 11º e está em 13º no geral.