Zico retribuiu o carinho pela homenagem do Santos e vestiu a camisa 10 - Divulgação

Zico retribuiu o carinho pela homenagem do Santos e vestiu a camisa 10Divulgação

Publicado 06/08/2021 18:25

Rio - Maior ídolo do Flamengo, Zico foi presenteado, nesta sexta-feira, com uma camisa do Santos, personalizada com o seu nome e com o icônico número 10 usado por Pelé na Vila Belmiro. A iniciativa foi um gesto de gentileza da diretoria do Peixe. Na postagem, o Santos lembrou que o Galinho, ainda criança, acompanhou muitos jogos do Rei do Futebol no Maracanã.

Publicidade

"Depois de acompanhar muitos jogos do Peixão no Maracanã quando jovem, chegou a hora desse ícone ter um #MantoSagrado só pra ele. Saudações Alvinegras, @Zico! É um prazer vê-lo com o nosso uniforme", diz o post do Santos.

E 42 anos depois, Zico retribui a gentileza para o torcedor santista. Afinal, no dia 6 de abril de 1979, Pelé vestiu a camisa 10 do Flamengo no amistoso contra o Atlético-MG, no Maracanã. Já aposentado, o Rei participou do jogo beneficente que teve a renda revertida para as vítimas da chuvas que deixaram centenas de mortos e milhares de desabrigados em Minas Gerais. 139.953 torcedores não perderam a chance de ver os dois maiores camisas 10 de Flamengo, Santos e Seleção em ação.

Publicidade

Não foi a primeira vez que Zico vestiu a camisa de outro clube no Brasil. Em 1993, na despedida de Roberto Dinamite do futebol, o Galinho usou o uniforme do Vasco, maior rival do Flamengo, no amistoso festivo organizado pelo amigo em São Januário.

O jornalista Ricardo Martins, que trabalhou com Zico no 'Esporte Interativo' foi o responsável pela entrega do presente do Santos. E foi durante uma transmissão do canal, quando Zico revelou que nunca jogou na Vila Belmiro. Foi a deixa para a homenagem do Peixe.

Publicidade