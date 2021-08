Diego Costa - Reprodução

Publicado 07/08/2021 11:46

Sem clube desde dezembro, quando rescindiu com o Atlético de Madrid, Diego Costa está na mira do Atlético-MG, que já fez uma proposta e não aceita. Segundo o site 'Ge', o atacante brasileiro naturalizado espanhol, de 32 anos, foi oferecido no ano passado e o clube mineiro retomou as conversas nos últimos dias.



A diferença entre a proposta do Atlético-MG e o que Diego Costa pretende receber ainda não estão próximas. Mas a diretoria do Galo pretende aumentar a oferta nos próximos dias. Um outro clube da Turquia, o Besiktas, estaria interessado no jogador e, segundo a imprensa do país, teria oferecido cerca de R$18 milhões anuais.



Caso aceite a proposta, Diego Costa pode fazer dupla de ataque com Hulk. O técnico Cuca vem pedindo um centroavante e aprovou o nome.