Publicado 08/08/2021 17:14

Londres - Neste domingo, em amistoso de preparação para a temporada, o Tottenham venceu o rival Arsenal pelo placar de 1 a 0. Son marcou o gol dos Spurs no dérbi londrino. Apesar da vitória e do belo gol marcado pelo sul-coreano, outra cena marcou o North London Derby.

Com esquema de público limitado, apenas torcedores vacinados dos Spurs puderam comparecer ao Tottenham Stadium. Mesmo se tratando de um amistoso, a rivalidade da região norte de Londres é algo marcante no futebol inglês. Apesar disso, o meia-atacante do Arsenal, Bukayo Saka, foi ovacionado pelos torcedores do Tottenham quando pisou no gramado. Uma faixa dando apoio também foi estendida nas arquibancadas.



"O norte de Londres está com Bukayo Saka e todos os jogadores contra o racismo e a discriminação", dizia a faixa estendida por torcedores do Tottenham.

Após a derrota da Inglaterra para a Itália, na final da Eurocopa, Saka foi vítima de ataques racistas nas redes sociais por ter perdido o pênalti decisivo do torneio continental. O jovem foi amparado pelos demais clubes da Premier League, assim como Rashford e Sancho, do Manchester United, que também desperdiçaram suas cobranças.

