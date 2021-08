O comentarista Edílson Capetinha afirma que teria vaga no PSG de Neymar e Messi - Foto: Reprodução/Jogo Aberto

Publicado 10/08/2021 14:29 | Atualizado 10/08/2021 14:33

Rio - Nesta terça-feira (10), no programa "Jogo Aberto", o ex-jogador e comentarista da Band, Edílson Capetinha, disse que teria lugar na equipe titular do PSG de Neymar e Messi. Além disso, afirmou que disputaria vaga com o meia-atacante Di María.

“Eu teria espaço sim. Lógico que teria. Para com isso. Esse Di María jogou mais do que eu? Vocês dão valor às coisas dos outros. Esse Di María é pé de rato”, afirmou Edílson. “Joga o Messi na ponta e eu armo ali no meio igual quando comecei no Guarani”, disse Edílson Capetinha.

Após agitar o debate com a declaração, Ulisses Costa ironizou: “Eu também jogaria nesse time”, afirmou o comentarista. Por fim, o ex-goleiro e também membro da equipe de comentaristas, Ronaldo Giovaneli, disse "Ah então deixa eu ir no gol também. Com 54 anos pego mais que esse Donnaruma".