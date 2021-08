Kelvin Hoefler celebra a prata - AFP

Publicado 11/08/2021 14:41

Rio - Em entrevista ao portal "UOL", o skatista Kelvin Hoefler, de 28 anos, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, exaltou o ex-vocalista do Charlie Brown Jr., o Chorão. O medalhista olímpico era criança quando conheceu o cantor, e por mais breve que tenha sido o contato, foi o suficiente para influenciá-lo.

"A relação com o Chorão foi breve... Eu era muito pequeno, e ele já era mais velho. Mas andei bastante de skate com ele, na Praça Palmares, e ele me convidava para ir na pista dele", disse Kelvin.

Nascido em Guarujá, cidade vizinha a Santos, o skatista destacou a inspiração no cantor e disse que ele foi a peça-chave para o seu desenvolvimento na nova modalidade das Olimpíadas.

"Então essa medalha, com certeza, tem um pouco dele, sim, porque isso fez parte da minha evolução. Ele me ajudou bastante na prática, no treinamento do dia a dia...".

Com data marcada para o dia 27 de agosto, Kelvin já projeta a próxima competição no primeiro evento do Mundial, o Street League Skateboarding, em Salt Lake City, em Utah, nos Estados Unidos.

"Minha vida está uma doideira. A gente está fazendo muitas coisas, muitos projetos, até no Guarujá, para tentar movimentar a cena do skate. E muito treino. Desde quando cheguei já voltei a treinar no dia seguinte, e estou treinando todos os dias", concluiu Kelvin.