Neto foi acusado de 'impedir' contratação de Renato Gaúcho no CorinthiansFoto: Reprodução/Band

Publicado 12/08/2021 14:49

Rio - Durante o programa "Os Donos da Bola", Neto afirmou que foi acusado pelo diretor de futebol do Corinthians, Roberto de Andrade, de "impedir" a contratação do técnico Renato Gaúcho no Alvinegro.

Além disso, o dirigente entrou com uma ação contra o apresentador, que também é conselheiro do clube paulista. Segundo o apresentador, o atual técnico do Flamengo, não aceitou a proposta por conta dos comentários de Neto no programa da Band.

"A primeira ideia era o Renato Gaúcho. Aí o Roberto de Andrade falou que por causa de mim não conseguiu contratar. Eles entraram com uma ação contra mim lá no Conselho do Corinthians, dizendo que o Renato Gaúcho não foi para o Corinthians por causa das minhas críticas aqui no Os Donos da Bola; que ele não aceitou ser o treinador do Corinthians por minha causa", revelou Neto.

"Eles entraram com uma representação para que eu não seja mais conselheiro do Corinthians. Talvez eles estejam com medo de que eu seja presidente em 2023. Agora, se eu tenho essa força toda pro Renato não vir para o Corinthians, imagina quando me candidatar a presidente", concluiu o apresentador.

Oficialmente, a influência da família de Renato Gaúcho foi determinante para ida ao Flamengo, após ficar por mais de quatro anos no comando do Grêmio, distante de seus familiares que residem no Rio de Janeiro. Na ocasião, o treinador emitiu uma nota explicando um motivo da recusa e agradecendo o convite do Corinthians pelo interesse em tê-lo como técnico.