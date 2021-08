Rennan Corrêa Petrus - Reprodução

Publicado 11/08/2021 12:07 | Atualizado 11/08/2021 13:41

Rio - A Polícia Civil, da através Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) e da Delegacia de Armas e Explosivos (Desarme), prendeu Rennan Corrêa Petrus, de 37 anos, na manhã desta quarta-feira, em um prédio no Centro do Rio. O criminoso disse na delegacia ser neto do bicheiro Antônio Petrus Kalil, o Turcão. A família do bicheiro nega.

Rennan tinha três mandados de prisão preventiva, todos pelo crime de roubo. De acordo com as investigações, o suposto neto de Turcão atua no roubo de cargas, além de ser responsável pelo fornecimento de armas para a favela Nova Holanda, no Complexo da Maré.



