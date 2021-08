Neymar comemora 51 anos do PSG - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 12/08/2021 18:17

Rio - Nesta quinta-feira (12), o meia-atacante do PSG, Neymar, celebrou o aniversário de 51 anos do PSG em suas redes sociais. O jogador publicou um vídeo onde aparece chacoalhando a camisa do clube francês.

Com o retorno da parceria com Messi, Neymar exaltou os "51 anos de história", do Paris. "Feliz aniversário PSG. 51 anos de história! Isso é Paris!", disse o meia-atacante do PSG no Instagram.

Na próxima sexta-feira (20), o PSG enfrenta Stade Brestois, às 16h, no Francis-Le Blé. No entanto, apesar de Messi ter feito o 1º treino nesta quinta-feira, não tem data marcada para a estreia do argentino.