Publicado 13/08/2021 00:00

O Vasco volta a campo hoje, às 21h30, no Baenão, em Belém, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. De olho no G4 e buscando afirmação na temporada, a equipe, que vem de uma vitória por 1 a 0 diante do Vila Nova, irá medir forças fora de casa, contra o Remo. O Gigante da Colina olha para a porta do G4 e briga firme por uma vaga, com 28 pontos. O Remo, por sua vez, tenta se afastar ainda mais da zona de rebaixamento e migrar para o grupo do meio da tabela, com 20 pontos.

Reta final de primeiro turno e o Gigante da Colina não pensa em outra coisa a não ser manter-se próximo dos primeiros colocados do Brasileirão. A vitória sobre o Vila Nova, na última rodada, deu o privilégio de dormir no G4 ao fim da partida, mas a situação não durou muito tempo, já que o Sampaio Corrêa bateu o Náutico e ultrapassou o Cruzmaltino.

Publicidade

Na terça-feira, mesmo jogando muito mal, a equipe vascaína foi premiada com um gol ainda na reta final do primeiro tempo. No fim do jogo, com a equipe cansada, o alerta foi ligado mais uma vez por conta da pressão imposta pelo clube goiano.

O duelo contra o Remo tem tudo para ser complicado. A equipe de Lisca chega com três importantes desfalques para a partida e irá enfrentar um adversário que está em ascensão na tabela de classificação. No Baenão, Leandro Castan, Léo Matos e Marquinhos Gabriel não estarão em campo, pois estão suspensos com três cartões amarelos.