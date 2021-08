Craque Neto é ex-jogador e atualmente apresenta o programa "Os Donos da Bola" - Divulgação/Band

Publicado 12/08/2021 21:22

Rio - O apresentador Neto rasgou elogios a Cristiano Ronaldo, mas não por conta de seu futebol. Em entrevista ao podcast Podpah, o ex-jogador afirmou que o craque português é o homem mais bonito que já viu.

"Aquele abdômen do Cristiano Ronaldo, pelo amor de deus, se eu tivesse aquilo… O homem mais bonito que eu vi foi o Cristiano Ronaldo, no meio do futebol e tal. Não vi pessoalmente, mas se tivesse visto, eu tinha agarrado ele", declarou Neto.

Os apresentadores chegaram a lembrar do nome de David Beckham, mas Neto disse ainda preferir CR7 no quesito beleza.