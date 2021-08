Pedro Rocha é o novo reforço do Athletico - Foto: José Tramontin/Athletico

Publicado 18/08/2021 16:42

Rio - Na tarde desta quarta-feira (18), o Athletico anunciou a contratação do atacante Pedro Rocha, ex-jogador do Flamengo. O atleta, de 26 anos, pertence ao Spartak Moscou, da Rússia e foi emprestado por uma temporada no Furacão.

"Todo jogador quer jogar competições importantes. E esse também foi um motivo que pesou para que eu viesse aqui para o Athletico, um clube que vem sendo campeão ou terminando bem em todas as competições que tem disputado", disse Pedro Rocha.

Pedro Rocha não entra em campo desde 15 de maio e, antes disso, vinha disputando pelo time B do Spartak Moscou. O atleta foi vendido pelo Grêmio ao clube russo por 12 milhões de euros em 2017.