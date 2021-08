Ronaldo Fenômeno - Reprodução

Publicado 18/08/2021 16:47

Rio - Ex-jogador do Botafogo, o meia-atacante Lulinha, atualmente no Montedio Yamagata (JAP), revelou já ter dado um tapa na cara de Ronaldo Fenômeno quando os dois atuavam pelo Corinthians. O episódio ocorreu durante uma brincadeira em 2009, quando o craque chegou ao time paulista, e contou com a ajuda do atacante Souza, ex-Flamengo.

"No começo era aquela coisa de 'Ronaldo Fenômeno', aí todo mundo queria esperar para ver como era a 'resenha', se ele ia brincar. Aí, ele chegou brincando, chamando de 'filho'. Um dia, a gente chamou o Souza 'Caveirão', que era mais forte, pedimos para ele grudar o Ronaldo. O Souza conseguiu imobilizar o Ronaldo. A gente batia tanto na cara dele. Eu nem acreditava. 'Olha o pentacampeão aqui', a gente falava. Ele só olhou e falava que ia pegar a gente", declarou Lulinha em entrevista ao "Além da Bola", da ESPN Brasil.

"É coisa que fica para história, que eu conto hoje para os meus amigos, ninguém acredita que eu bati na cara do Ronaldo. Eu bati, bati na cara do Ronaldo. Era um grupo bom demais", completou.