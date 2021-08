Na quinta posição está o atacante polonês Robert Lewandowski, atual melhor jogador do mundo, com 140 pontos. - FRANCK FIFE /AFP

Na quinta posição está o atacante polonês Robert Lewandowski, atual melhor jogador do mundo, com 140 pontos.FRANCK FIFE /AFP

Publicado 19/08/2021 18:38

Grande destaque do Bayern de Munique, Robert Lewandowski quer sair do clube, segundo a emissora britânica 'Sky Sports'. Eleito melhor do mundo em 2020, o centroavante polonês estaria em busca de novos desafios na carreira.

Aos 33 anos, Lewandowski, de acordo com a emissora, tem o desejo de jogar em outra grande liga europeia enquanto atua em alto nível. O Bayern já está ciente da decisão de seu destaque e teria estipulado um valor para a sua saída: 115 milhões de euros (cerca de R$ 735 milhões).



Publicidade

Lewandowski tem contrato com o clube alemão até 2023 e só sairá se houver um acordo. Pelo Bayern, o polonês marcou 56 gols na última temporada e conquistou 18 títulos desde que chegou em 2014, saído do rival Borussia Dortmund.