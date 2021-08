Camisa autografada por Pelé que Tom Brady recebeu de presente do Rei do Futebol - Reprodução/Instagram

Publicado 20/08/2021 15:31

Um presente do Rei do Futebol para o jogador considerado o melhor de todos os tempos da NFL. Nesta sexta-feira, o astro do futebol americano, Tom Brady, compartilhou em seu Instagram um presente especial recebido de Pelé: uma camisa do Brasil autografada pelo brasileiro.

No modelo retrô da Seleção Brasileira, pode-se ler a mensagem em inglês que Pelé deixou para o quarterback do Tampa Bay Buccaneers: "Para Tom, boa sorte".



O astro americano fez questão de agradecer com uma referência a Pelé, colocando emojis de uma bola de futebol e de bode, que em inglês se escreve "goat", mesmas iniciais de "Greatest Of All Time" (Melhor de todos os tempos, em português).



"Você sabe que será um grande ano quando você chega em casa e isso está esperando", escreveu Tom Brady.



Em fevereiro, antes do Super Bowl LV, Pelé já havia deixado uma mensagem em vídeo desejando boa sorte ao astro da NFL. Tom Brady, de 44 anos, tem sete títulos na carreira.