Benzema ao lado do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, anuncia a renovação de contrato - Divulgação

Benzema ao lado do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, anuncia a renovação de contratoDivulgação

Publicado 20/08/2021 13:47

O Real Madrid anunciou nesta sexta-feira (20) a renovação de contrato de Karim Benzema. O atacante francês agora passa a ter vínculo com o clube espanhol por mais duas temporadas, ou seja, até junho de 2023.



"A história continua para mim no maior clube do mundo. Que honra estar aqui hoje, obrigado pela confiança que tem depositado em mim por tantos anos. Hala Madrid!", escreveu Benzema em uma rede social.



Publicidade

O atacante francês está no Real Madrid desde 2009, quando chegou com 21 anos junto a Cristiano Ronaldo. Desde então, marcou 281 gols em 560 partidas e tornou-se o quinto maior goleador da história do clube. O centrovante pode terminar no top 3 ao fim da temporada.