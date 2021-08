Gerson marca seu primeiro gol pelo Olympique - Reprodução

Gerson marca seu primeiro gol pelo OlympiqueReprodução

Publicado 20/08/2021 12:36

Rio - O desempenho de Gerson no Olympique de Marselha tem agradado ao técnico Jorge Sampaoli. Em entrevista antes da partida contra o Saint-Étienne, o treinador destacou a rápida adaptação do brasileiro e disse que ele tem plenas condições de repetir o desempenho que teve no Flamengo.

“Ele vem de um futebol totalmente diferente. Há um momento de adaptação, ao clube, ao sistema, aos companheiros. Mas vimos todo o seu talento em um dos maiores clubes do mundo, ao longo de sua história, o Flamengo, e não vimos maiores complicações em sua adaptação ao Marselha. O que ele mostrou ao Flamengo pode mostrar aqui. O desenvolvimento da equipe, que é formada por 90% de novos jogadores, vai permitir uma melhor fixação. Vai brilhar ainda mais quando houver uma melhoria coletiva”, afirmou Sampaoli.

Gerson tem sido testado em diversas funções por Sampaoli e se saído bem. Na última partida, contra o Bordeaux, ele deu assistência para um dos gols.