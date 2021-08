Jogador irá vestir a camisa número 8 - Divulgação/Arsenal

Publicado 20/08/2021 14:19 | Atualizado 20/08/2021 14:19

Londres - O meia Martin Ødegaard é oficialmente um jogador do Arsenal. Na manhã desta sexta-feira (20), o clube inglês anunciou o jogador norueguês em contrato definitivo após seis anos no plantel do Real Madrid. Ødegaard retorna ao Arsenal após disputar a temporada 2020/2021 ainda por empréstimo.

Contratado pelos merengues em 2015, quando surgiu para o futebol com apenas 16 anos, Ødegaard não conseguiu se firmar no time profissional do clube espanhol. O jogador acumulou passagens por empréstimo por Heerenveen, Vitesse, Real Sociedad e, na última temporada, para o Arsenal, clube de maior destaque até então.

Martin Ødegaard chegou ao Arsenal na metade da última temporada e encheu os olhos do técnico Mikel Arteta, que fez do meio-campo titular durante boa parte do restante do ano. O jogador foi um dos grandes pedidos da torcida dos Gunners para a atual janela de transferências do mercado europeu.

A contratação custou 35 milhões de euros (R$ 176 milhões) aos cofres do Arsenal, que ainda pode pagar mais 5 milhões de euros (R$ 36 milhões) com bônus previsto em cláusulas contratuais.