Torcida do Cruzeiro(Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

Publicado 20/08/2021 16:34

Belo Horizonte - A Associação Nacional de Clubes de Futebol (ANCF) solicitou à CBF o adiamento do jogo Cruzeiro x Confiança marcado para esta sexta, às 21h30, no Mineirão, pela 20ª rodada da Série B. A partida já tem ingressos vendidos e o estádio com 30% da capacidade disponível.

De acordo com a ANCF, a presença de público nas arquibancadas do Mineirão contraria a decisão anterior e favorece exclusivamente o Cruzeiro, que seria a única equipe a jogar com o apoio vindo do lado de fora do gramado.

Vale lembrar que, na última quinta-feira, o Botafogo emitiu comunicado oficial manifestando-se contra a presença de público na partida desta sexta-feira, em Belo Horizonte. A diretoria alvinegra alegou que a decisão causaria desequilíbrio técnico na competição.

VEJA O OFÍCIO ENVIADO PELA ASSOCIAÇÃO À CBF:

"Ilustríssimo Senhor Coronel

Antônio Carlos Nunes de Lima

Presidente da Confederação Brasileira de Futebol



Senhor presidente,



A Associação Nacional de Clubes de Futebol (ANCF), neste ato representando seus clubes filiados que estão disputando o campeonato brasileiro da série B de 2021, vêm por meio deste ofício manifestar repúdio e pedir manifestação desta Confederação junto ao STJD visando invalidar a medida inominada na qual proferiu-se por decisão liminar o retorno de público aos jogos do Esporte Clube Cruzeiro.

Salientamos que no congresso técnico da competição, no qual o citado clube estava representado, decidiu-se por unanimidade que o retorno de público aos estádios só aconteceria quando da liberação pelas entidades de saúde responsáveis em todos os estados/municípios onde ocorrem jogos desta competição; e tão somente após nova decisão do próprio congresso técnico da competição.



Não seria necessário, mas cabe lembrar que o retorno de público da forma como está propondo a decisão liminar para os jogos do Esporte Clube Cruzeiro causam enorme prejuízo ao equilíbrio técnico e financeiro da competição, pois ao DESRESPEITAR a decisão do congresso técnico o clube favorecido por esta decisão passará a contar com condições desiguais aos seus 19 concorrentes na disputa do campeonato.



Desta forma, visando não somente resguardar as decisões tomadas em congresso técnico da competição, mas também, e principalmente, manter a igualdade de condições e o respeito aos demais clubes que disputam o campeonato brasileiro da série B neste ano, solicitamos que esta confederação:



1) Tome todas as medidas necessárias para evitar que quaisquer jogo do campeonato contrarie decisões tomadas no congresso técnico;

2) Em nome do respeito aos 19 clubes que disputam o campeonato brasileiro da série B de 2021, suspenda a realização do jogo nº 194 visando manutenção do equilíbrio técnico da competição. Pedimos complementarmente que seja marcado novo congresso técnico para reavaliar a questão da presença de público nos jogos, bem como que nos seja informado com a máxima urgência todas as medidas adotadas por esta Confederação para atender as solicitações dos clubes registradas neste ofício.



Colocamo-nos a disposição para atuar de maneira a manter o equilíbrio e moral da competição e estamos confiantes que seremos atendidos neste pleito.



Atenciosamente,



Associação Nacional de Clubes de Futebol."