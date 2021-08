Mbappé marcou na vitória do PSG sobre o Stade Brestois, pelo Campeonato Francês - AFP

Publicado 20/08/2021 18:26

Nesta sexta, o Paris Saint-Germain venceu o Stade Brestois por 4 a 2, no Estádio Francis Le Blé, em jogo válido pela terceira rodada da Ligue 1. Em partida movimentada e com muitos gols, os parisienses encerraram a rodada como líderes do campeonato.

Os momentos antes da partida foram marcados pela expectativa da estreia de Messi, mas o argentino não foi relacionado. Neymar também ficou na capital francesa para treinos.



PRESSÃO DO PARIS

A primeira etapa foi dominada pelo Paris Saint-Germain. Nos minutos iniciais, o jogo se concentrou na área do Brest, mas as finalizações do visitante não levavam grande perigo. No decorrer da partida, o alvirrubro conseguiu encaixar contra-ataques a partir do meio-campo. O mandante até teve boa chance com uma falta perto da área, mas não aproveitou a oportunidade.



Pelo PSG, Hakimi brilhou na linha de fundo e conseguiu colocar a bola em pontos estratégicos. A equipe continuou crescendo e, aos 23 minutos, Herrera abriu o placar para os parisienses. Pressionado, o Brest recuou e passou a apenas reagir às investidas do adversário, mas pouco adiantou. Após bate e rebate na área, Mbappé cabeceou e marcou o segundo do Paris. Já nos minutos finais, Honorat diminuiu o prejuízo para o time da casa ao marcar um gol.



LENTO... MAS PERIGOSO

No segundo tempo, o jogo perdeu velocidade, mas seguiu com as equipes tentando alterar o resultado. Com a dinâmica mais cadenciada, o Brest buscou aproveitar as brechas e invadir a área. Após um desarme, o mandante adiantou uma jogada e criou uma chance de gol, mas Navas fez grande defesa com os pés ao sair da meta.



Aos 73 minutos, uma cobrança de escanteio aparentemente infértil do PSG gerou o lance da partida. Icardi furou o cabeceio, mas Herrera recuperou a bola e atrasou para Gueye que, da intermediária, estufou a rede em um golaço.



Inconformado, o mandante não se abateu e seguiu fiel à sua estratégia e obrigou Navas a fazer duas defesas em sequência. Aos 85 minutos, a equipe avançou livremente e Faivre rolou para Steve Mounié, que marcou o segundo gol do Brestois. Os alvirrubros ainda tentaram mais duas finalizações, mas o contra-ataque do PSG arrematou o quarto gol, que saiu dos pés de Di María.



Até agora, o Paris Saint-Germain acumula três vitórias e assume o primeiro lugar na tabela pelo saldo de gols, pelo menos até domingo, quando Angers e Clermont entram em campo. O Stade Brestois segue sem vencer na competição, com dois empates e uma derrota.