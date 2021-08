Zagallo - Lucas Figueiredo / CBF

Publicado 20/08/2021 18:38

Rio - O Governo do Estado do Rio de Janeiro publicou nesta sexta-feira o Projeto de Lei que pretende renomear o Complexo Esportivo do Maracanã para Complexo Esportivo Mario Jorge Lobo "Zagallo". A homenagem abrangeria o Maracanãzinho, o Parque Aquático Julio Delamare e o estádio de atletismo Célio de Barros. O estádio Mario Filho, o Maracanã, não foi inserido na proposta.

O Projeto de Lei 4689/2021 é de autoria do deputado estadual Jorge Felippe Neto (PSD), e tem como justificativa homenagear um dos maiores ídolos do futebol brasileiro. Zagallo, que comemorou 90 anos no início deste mês, é o único tetracampeão do mundo. Como jogador, Velho Lobo levantou a taça em 1958 e 1962. Em 1970, era o treinador do Brasil e em 1994 foi coordenador técnico, conquistando o tetra ao lado de Parreira.

Recentemente, a proposta de mudança de nome do estádio Mário Filho para Rei Pelé recebeu uma enxurrada de críticas. A Alerj chegou a aprovar o Projeto de Lei, mas diante da repercussão negativa voltou atrás na decisão que renomeava o Maracanã.