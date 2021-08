Mineirão voltou a receber público - Reprodução

Publicado 23/08/2021 17:30

Apenas após dois jogos, sem que fossem respeitados os protocolos sanitários contra a Covid-19, a prefeitura de Belo Horizonte voltou a proibir público nos estádios. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o prefeito da capital mineira, Alexandre Kalil, explicou os motivos da decisão.

"Se não conseguiram numerar as cadeiras, se o Minas Arena não estava preparado e colocou site pra vender ingresso do dia do jogo, se o torcedor não usa a máscara, se aglomera em bar, enfim. Hoje foi até divulgado pela imprensa que obviamente não tinham dezesseis mil pessoas no Mineirão e quem conhece o futebol e, modéstia à parte eu conheço, não tinha mesmo. O Brasil todo assistiu, foi matéria nacional, foi colocado como um verdadeiro escândalo nacional, mas não vamos culpar ninguém", disse Kalil.



O prefeito referiu-se ao duelo Atlético-MG x River Plate, pela Libertadores, primeiro jogo a receber público em Belo Horizonte durante a pandemia. E as imagens do Mineirão repercutiram negativamente. O outro jogo foi Cruzeiro x Confiança, pela Série B, no mesmo estádio. Kalil ainda afirmou que a decisão é temporária.



"Gostaria de esclarecer também que isso não é uma atitude ad aeternum, isso é uma atitude que nós tentamos antes do Brasil todo colocar, com a boa fé de aproveitar a boa fase, a fase espetacular do Atlético e a recuperação do Cruzeiro e do América", explicou.