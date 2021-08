Tite terá problemas para próximos três jogos das Eliminatórias - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 24/08/2021 11:47

Liverpool e Manchester City não estão dispostos a liberar os brasileiros para as Eliminatórias da Copa do Mundo, segundo a imprensa inglesa. Pelo fato de o Brasil estar na lista vermelha da pandemia da Covid-19 do Reino Unido, os jogadores deveriam realizar uma quarentena de 10 dias ao retornarem ao país e desfalcariam suas equipes.



Com isso, o Liverpool, que já proibiu a ida de Mo Salah para o duelo entre Egito e Angola, que será disputado no Cairo, também não liberou Alisson, Fabinho e Roberto Firmino. Já o clube dirigido por Pep Guardiola não irá deixar que Ederson e Gabriel Jesus representem o Brasil nos duelos contra Chile, Argentina e Peru.



Clubes da Premier League pediram ao governo britânico a exceção aos atletas que retornassem de países considerados em zona vermelha da Covid-19, mas a solicitação não foi atendida. Dessa forma, é possível que outras equipes com atletas convocados para a disputa das Eliminatórias na América do Sul sigam as medidas de Liverpool e Manchester City.



Tite, técnico da Seleção Brasileira, ainda corre o risco de perder outros quatro jogadores: Thiago Silva, do Chelsea, Richarlison, do Everton, Fred, do Manchester United, e Raphinha, do Leeds. Com isso, o comandante deverá realizar a convocação de outros 10 atletas para a rodada tripla das Eliminatórias que começam no próximo dia dois de setembro.



Em casos como os do Liverpool, Manchester City, Manchester United e Chelsea, os atletas do Brasil poderiam perder quatro partidas por seus clubes, sendo duas da Premier League, uma pela Copa da Liga Inglesa e a abertura da Champions League.