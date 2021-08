Kylian Mbappé - AFP

Kylian Mbappé AFP

Publicado 24/08/2021 17:16

O Real Madrid planeja tirar Kylian Mbappé do Parque dos Príncipes ainda nesta janela de transferência. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o clube merengue fez uma proposta de 160 milhões de euros para contratar o atacante do Paris Saint-Germain.



A informação de Fabrizio Romano, jornalista italiano da 'SkySports', é de que o Real Madrid ofereceu um total de 160 milhões de euros (R$ 996 milhões na cotação atual) para o Paris Saint-Germain com o objetivo de assinar com Kylian Mbappé.



Até o momento, Kylian Mbappé já rejeitou três propostas de renovação oferecidas à ele pelo Paris Saint-Germain. O jogador tem um velho desejo de atuar pelo Real Madrid, e poderia deixar a equipe francesa nesta janela de transferências.



Apesar da grande proposta do Real Madrid, a imprensa francesa noticia que o Paris Saint-Germain rejeitou a oferta do time espanhol. O atacante tem contrato até o final desta temporada, em junho de 2021, e pode deixar a equipe de graça caso não renove.



Com uma possível saída de Mbappé, o Paris Saint-Germain conta com a possibilidade de assinar com Cristiano Ronaldo e formar um trio de ataque com Neymar e Messi.