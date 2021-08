Casemiro está entre os convocados de Tite - OSCAR DEL POZO / AFP

Publicado 24/08/2021 17:16

A disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 na América do Sul nesta data Fifa ficou ainda mais problemática. Depois da Premier League, foi a vez da La Liga apoiar os clubes espanhóis na decisão de não liberar jogadores sul-americanos para suas seleções.

Além do risco maior de contaminação da Covid-19, há o incômodo com o aumento do tempo da chamada Data Fifa, que passou de 9 para 11 dias para a Conmebol poder disputar três partidas das Eliminatórias.



Com a decisão, a Seleção será afetada com a perda de mais dois jogadores: Militão e Casemiro, ambos do Real Madrid. Ao todo, os clubes espanhóis tiveram 25 jogadores de 13 clubes, mas esse número pode crescer mais com as convocações de Equador e Venezuela.



Mais cedo foi a vez da Premier League apoiar os clubes ingleses na não liberação dos convocados sul-americanos. Neste caso, foram 60 jogadores de 19 times.



Fifa e Conmebol ainda não se pronunciaram sobre o caso, mas há a certeza de que terão seréios problemas. Sem os convocados desses dois países, o Brasil, por exemplo, não terá 11 jogadores da lista de Tite para os confrontos contra Argentina, Chile e Peru.