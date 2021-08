Silvia Grecco é Secretária da Pessoa com Deficiência, em São Paulo - Foto: Reprodução/Rede Globo

Silvia Grecco é Secretária da Pessoa com Deficiência, em São PauloFoto: Reprodução/Rede Globo

Publicado 25/08/2021 19:47

Rio - A secretária da Pessoa com Deficiência em São Paulo e mãe do palmeirense Nickollas, Silvio Grecco publicou em suas redes sociais uma imagem que mostra comentários preconceituosos feitos por um usuário contra os atletas paralímpicos.

"Eu poderia me calar, menosprezar, ignorar! Mas não consigo...", disse Silvia Grecco. Na publicação, Silvia denuncia um comentário que se refere às Paralimpíadas de Tóquio como "Olimpíadas dos retardados e cotocos", feito em uma publicação do perfil do Portal R7, no Instagram. Em seguida, ela lamenta e rebate o comentário como "posicionamento infeliz".

Publicidade

Não satisfeito, o usuário @di_arq_rj segue com os ataques: "Você e o Marcos Mion são admiráveis por carregar um fardo tão grande em suas vidas". Marcos Mion, apresentador da Rede Globo, é pai de Romeo, que nasceu com autismo.

"Além de tudo, covarde escreve depois apaga. Mas está aí o print das mensagens. Não sei nem explicar qual meu sentimento. Pensar que existem pessoas assim! Triste realidade... Viva nossos Atletas Paralímpicos!", completou Silvia.