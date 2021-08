Tite terá problemas para próximos três jogos das Eliminatórias - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 25/08/2021 18:45

A lista de problemas só aumenta na lista de Tite para os próximos três jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Depois de ingleses e espanhóis, foi a vez da liga italiana apoiar kos clubes na não liberação de convocados sul-americanos (e africanos) para as suas seleções.



Com mais uma liga europeia, o Brasil perderia mais dois convocados, Danilo e Alex Sandro, ambos da Juventus. Com isso, as ausências chegariam a 14 nomes: além dos dois do clube italiano, Thiago Silva, Richarlison, Raphinha, Gabirel Jesus, Ederson, Alisson, Fabinho, Roberto Firmino, Firmino, Matheus Cunha, Casemiro e Eder Militão.



A preocupação dos clubes, além do aumento de dias da chamada Data Fifa para os jogos das Eliminatórias, é a pandemia de Covid-19 no continente sul-americano. Há também a questão da quarentena no retorno dos jogadores, o que aumentaria os dias de desfalques nos clubes.



Nesta quarta-feira, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, fez um apelo às ligas europeias pela liberação dos jogadores sul-americanos. Inclusive, o dirigente pediu ao primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, a flexibilizar a quarentena de jogadores que viessem da "Zona Vermelha" por contaminação de Covid-19, caso do Brasil.