Roger Machado - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 26/08/2021 16:08 | Atualizado 26/08/2021 16:08

Rio - A goleada do Flamengo sobre o Grêmio em Porto Alegre fez alguns torcedores do clube gaúcho perderam a paciência com Felipão. Nas redes sociais, alguns gremistas pediram o retorno de Roger Machado, ex-técnico do Fluminense, ao comando do Tricolor dos Pampas.

Roger Machado comandou o Grêmio na temporada de 2016. Muitos atribuem a ele a montagem da equipe campeã da Copa do Brasil naquele ano e da Libertadores no ano seguinte, sob o comando de Renato Gaúcho.



Como atleta, Roger Machado marcou época no Grêmio, sendo campeão da Libertadores de 1995 e do Brasileiro em 1996 pelo clube gaúcho. O técnico deixou recentemente o Fluminense após a eliminação na Libertadores para o Barcelona, de Guayaquil.