Gabriel Jesus marcou um gol na goleada do Manchester City sobre o Arsenal - AFP

Gabriel Jesus marcou um gol na goleada do Manchester City sobre o ArsenalAFP

Publicado 28/08/2021 12:59

Um dia depois de ver Cristiano Ronaldo optar por se transferir para o rival Manchester United, o Manchester City fez a alegria dos torcedores ao aplicar uma goleada impiedosa no Arsenal. Com direito a um gol de Gabriel Jesus, a equipe de Pep Guardiola fez 5 a 0 e ampliou a invencibilidade no confronto no Campeonato Inglês para 12 jogos, sendo a nona vitória seguida.

Já o Arsenal, clube que mais investiu na temporada, chegou à terceira derrota seguida na competição sem ter feito um gol sequer. Enquanto o City chegou à segunda goleada por 5 a 0 seguida.



A goleada do City em casa não demorou para ser construída. Logo aos 7 minutos de jogo, Gundogan abriu o placar de cabeça e, aos 11, Ferran Torres ampliou. Para piorar, Xhaka foi expulso ainda no primeiro tempo e Gabriel Jesus ampliou antes do intervalo.



Com o passeio em campo, o City chegou a ter 91% de posse de bola no segundo tempo. Estava tão fácil que a goleada ficou ainda maior: Rodri fez o quarto em chute de fora da área e a equipe de Guardiola perdeu inúmeras outras chances, até que Ferran, de cabeça, completou os 5 a 0.