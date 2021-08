Búzios eliminou o favorito Belford Roxo - Divulgação / Ezequiel Fernandez

Rio - A Série C do Campeonato Carioca conheceu neste domingo as duas equipes finalistas do torneio. Com muita emoção e drama na reta final em ambos os jogos, Búzios e confirmaram suas classificações para a decisão e, consequentemente, o acesso à Série B2, que será disputada a partir de setembro.

O Búzios foi ao Estádio Nélio Gomes e empatou com o Belford Roxo, dono da casa, pelo placar de 2 a 2. Em jogo emocionante e com empate na reta final, a equipe da Região dos Lagos levou a melhor no confronto após vencer a primeira partida, realizada em Cabo Frio, por 2 a 1. O Belford Roxo era considerado o favorito ao título da competição pelo alto investimento para os padrões da divisão.

Em Moça Bonita, o Império Serrano, estreante no futebol, tentou de tudo, mas não conseguiu superar o Paduano. Em jogo nervoso, o Reizinho de Madureira saiu na frente, pressionou, mas levou o empate nos últimos segundos. Como o Paduano havia vencido o primeiro duelo por 1 a 0 e contava com vantagem do regulamento em igualdade no confronto, o placar para o Império ainda sim eliminava a equipe, que se lançou ao ataque e levou o gol de empate na reta final.

Paduano e Búzios decidem a Série C do Cariocão 2021 no próximo fim de semana. Como o Paduano tem melhor campanha na fase de classificação, terá o mando de campo no jogo único da grande final.