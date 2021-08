Messi jogou pouco mais de 20 minutos em sua estreia pelo PSG, contra o Reims - AFP

Publicado 29/08/2021 18:23

A tão esperada estreia de Messi aconteceu, mas a igualmente aguardada formação de ataque com ele, Neymar e Mbappé não foi vista. Na vitória fora de casa do PSG por 2 a 0 sobre o Reims, com dois gols do francês, o argentino entrou no segundo tempo, mas no lugar do brasileiro, frustrando os torcedores de todo o mundo.

Messi entrou em campo aos 21 minutos do segundo tempo no lugar de Neymar, que também fazia sua primeira partida na temporada, o que talvez explique a opção do técnico Mauricio Pochettino. Mas não livrou o comandante da ira e das críticas nas redes sociais.



Afinal, com Mbappé querendo sair para o Real Madrid, essa pode ter sido a única chance de ver o trio de ataque poderoso em ação. Pelo menos o PSG venceu. Mbappé abriu o placar logo aos 15, após passe de Di María e ampliou na segunda etapa, em cruzamento de Hakimi.



Com o resultado, o PSG segue 100% no Campeonato Francês, com quatro vitórias, e lidera isolado. Agora, Messi, Neymar e Mbappé se apresentarão para suas seleções.