Chay comemora a vitória do Botafogo que deixou a equipe dentro do G-4Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 30/08/2021 13:35

Rio - Após muita instabilidade, o Botafogo finalmente conseguiu terminar uma rodada da Série B no G-4 da competição. Vivendo um bom momento no torneio, o Glorioso ampliou suas possibilidades matemáticas de conseguir o acesso. Após a vitória sobre o líder Coritiba, a equipe de General Severiano aparece com 45% de possibilidades de voltar à elite do futebol nacional. As informações são do site "Infobola".

Outro clube carioca na competição, o Vasco quebrou um jejum de três jogos e derrotou a Ponte. Com isso, pulou de 10% para 14% de possibilidades de acesso. Outro clube grande que disputa a Série B, o Cruzeiro empatou com o CRD, de Alagoas, e tem apenas 1% de chances de subir para a Primeira Divisão.



Líder da Série B, o Coritiba, mesmo após ser derrotado pelo Botafogo, é o clube com mais chances de acesso: 76%. Em seguida vem o Goiás com: 68%. Ainda na frente do Glorioso, o CRB, de Alagoas, aparece com 58% de possibilidades de acesso.