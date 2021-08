Além do ouro na Paralimpíada, Beth Gomes bateu o recorde mundial no lançamento de disco - Wander Roberto/CPB

Além do ouro na Paralimpíada, Beth Gomes bateu o recorde mundial no lançamento de discoWander Roberto/CPB

Publicado 30/08/2021 13:47

O Atletismo segue garantindo ouro para o Brasil na Paralimpíada de Tóquio-2020. Desta vez foram duas no lançamento de disco: Beth Gomes (classe F52), e Claudiney Batista (classe F56). Além deles, o esporte teve mais duas pratas, com Vinícius Rodrigues nos 100m (classe T63) e Alessandro Silva, no arremesso de peso (classe F11). A outra medalha foi de Bruna Alexandre, no tênis de mesa (classe 10), com o segundo lugar. Por outro lado, a natação passou em branco pelo primeiro dia nesta edição.

O primeiro ouro de segunda-feira foi com Claudiney Batista. Favorito no lançamento de disco, o atleta de 42 anos conquistou o bicampeonato com a marca de 45,59m, novo recorde paralímpico. Já Beth Gomes não apenas apenas garantiu o 99º ouro para o Brasil na história dos Jogos, como ainda quebrou o recorde mundial duas vezes, chegando 17,62m



"Parece que eu estou vivendo um sonho, e esse sonho se tornou realidade. Foram cinco anos esperando por isso, depois de ter ficado fora das Paralimpíadas do Rio por uma reclassificação funcional. E nada melhor do que comemorar esse feito hoje, 30 de agosto, dia da conscientização sobre a Esclerose Múltipla. Quero dedicar essa medalha a todas as pessoas que têm esclerose múltipla", comemorou Beth.



A centésima medalha de ouro poderia ter saído nesta segunda, mas Vinícius Rodrigues ficou com a prata por apenas um centésimo na final dos 100m T63. Já no arremesso de peso classe F11 (deficientes visuais), Alessandro Rodrigo fez sua melhor marca da temporada (13,89m) e garantiu o pódio.

A outra prata ficou com Bruna Alexandre no tênis de mesa, classe T10 (para atletas andantes). Ela perdeu a final para a chinesa naturalizada australiana Qian Yang por 3 sets a 1 (13/11, 6/11, 11/7 e 11/9).



Natação

A modalidade desta vez passou em branco. Inclusive com Daniel Dias, que disputou pela penúltima vez uma prova de Paralimpíada. Dono de 27 medalhas, o atleta ficou em quinto nos 50m costas da classe S5 (para atletas com deficiências físicas), com 35s99. Outros brasileiros que competiram nesta segunda também não conseguiram o pódio.



Futebol de 5

O Brasil venceu pela segunda vez em Tóquio ao fazer 4 a 0 sobre o Japão e praticamente se garantir na próxima fase.



Goalball feminino

As brasileiras garantiram a classificação na próxima fase ao golear o Egito por 11 a 1. Com o resultado, ficaram em quarto lugar no Grupo D, com quatro pontos em quatro jogos, e vão enfrentar a China.



Vôlei sentado masculino

Após vencer na estreia, o Brasil não foi páreo para o forte ataque do Irã e perdeu por 3 sets a 0 (25/19, 25/23 e 25/22), em 1h15min.